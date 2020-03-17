Современная медицина не стоит на месте. Благодаря активным научным исследованиям и инновационным открытиям, сделанным за последние годы, появились новейшие методы диагностики и лечения рака, позволившие добиться значительных успехов в борьбе с онкологией. Специалисты американского медицинского центра Anadolu в Стамбуле рассказали об этих достижениях.





Таргетная терапия

«На протяжении многих лет врачи использовали стандартные методы борьбы с каждым видом онкологии. Однако учеными было установлено, что каждая опухоль является особенной — имеет свою уникальную генетическую мутацию. То есть, даже рак груди бывает нескольких видов. Соответственно, каждое злокачественное образование требует индивидуального подхода. Благодаря этому открытию в медицине появились новые, более эффективные персонализированные методы лечения, такие как таргетная терапия», — рассказал Недждет Ускент, заведующий отделением медицинской онкологии в МЦ Andolu.

Например, исследователи выяснили, что к появлению немелкоклеточного рака легкого обычно приводит ALK-мутация. Благодаря этому был создан таргетный препарат, который подавляет развитие этой мутации. Это помогло добиться хороших результатов даже при четвертой стадии рака.





Иммунотерапия

Ученым также удалось установить, что рак успешно скрывается от иммунитета благодаря выработке белка PD1.

«Это открытие стало прорывом в лечении онкологии и помогло создать новые эффективные лекарства, блокирующие выработку PD1, тем самым делая опухолевые клетки видимыми для защитных сил организма. Таким образом, для борьбы с раком стал использоваться собственный иммунитет человека», — рассказал онколог, профессор Шереф Комурджу.

CAR T-клеточная терапия

Лейкоциты, которые призваны уничтожать чужаков в организме, не всегда способны самостоятельно бороться с онкологией. В связи с этим ученым пришла идея модифицировать их таким образом, чтобы они смогли лучше распознавать и атаковать опухолевые клетки.





«Лейкоцитарные клетки (Т-лимфоциты) выделяются из крови пациента и затем перепрограммируются в лабораторных условиях с помощью введения искусственного ДНК. Таким образом, мы получаем универсальных солдат, заточенных на борьбу с раком. Этот метод показал особенно хорошие результаты в лечении острого лимфобластного лейкоза и лимфомы», — рассказывает Недждет Ускент.

Умная биопсия

Наука достигла большого прогресса не только в лечении, но и в диагностике онкологии. Например, одним из современных достижений медицины является жидкая биопсия СТС (биопсия по капле крови). Этот метод позволяет выявлять злокачественные клетки в крови пациента даже на ранней стадии, когда опухоль имеет совсем небольшие размеры и не может быть обнаружена с помощью традиционных визуализирующих устройств (УЗИ, МРТ, КТ).





Революционные технологии лечения

Большого успеха в лечении онкологии сегодня помогают добиться и новейшие медицинские технологии. Уже сегодня многие хирургические операции проводятся с помощью робота «Да винчи». Кроме того, отдельное развитие получило безоперационное лечение рака с помощью радиотерапии и радиохирургии.

«Сегодня мы можем точечно воздействовать на опухоль посредством высоких доз радиации за очень короткое время, не повреждая здоровые ткани. В результате этого в разы повышается эффект лечения и снижается риск развития осложнений у пациентов. Этот метод лечения позволяет бороться как с опухолями, так и с метастазами по всему телу без операции, боли и серьезных побочных эффектов», — отмечает профессор Хале Башак Чалар, руководитель отделения радиационной онкологии в МЦ Anadolu.





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