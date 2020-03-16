Коронавирусная инфекция Covid-19 в воскресенье была выявлена в Узбекистане. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в большинстве случаев (порядка 80%) заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением. Но встречаются и осложнения. Как защитить свое здоровье и здоровье окружающих? ВОЗ рекомендует соблюдать следующие простые правила.

Регулярно мойте руки

Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим средством (если они не сильно загрязнены). Если на поверхности рук присутствует вирус, это убьет его. Стоит также регулярно дезинфицировать свои гаджеты и оргтехнику.

Старайтесь избегать людных мест

Не посещайте места массового скопления людей без необходимости. Если есть возможность, выбирайте дистанционные методы оплаты и оформления услуг.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии минимум 1 метр, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

Нужно ли воздерживаться от рукопожатий и объятий?

Да. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, могут передаваться при рукопожатии и прикосновении к глазам, носу и рту. В знак приветствия машите рукой, делайте кивок или поклон.

Следует ли носить маску?

ВОЗ рекомендует носить маску только в случае, если у вас есть симптомы Covid‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен. Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Наиболее эффективные меры защиты собственного здоровья и здоровья окружающих описаны выше.

Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах?

Нет. Вы в большей степени защищены от вируса, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки. Возбудитель коронавирусной инфекции может загрязнить перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус на лицо и подвергнете себя риску заражения.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Указанные симптомы требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых может быть Covid-19.

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк. Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения Covid-19 или другими вирусными инфекциями.

Горячая линия для обращений, связанных с коронавирусом: 1003. Звонить также можно по телефону Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия: 71−276−49−66.

Позаботьтесь о своих близких

Регулярно справляйтесь о состоянии здоровья близких. Советуйте им заниматься приятной деятельностью. Окажите помощь пожилым родственникам в покупке продуктов и оплате счетов. Дайте детям спокойные и правильные советы.

Если вам 60 лет и больше и если вы болеете соматическими заболеваниями (например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, легких, раком или диабетом). избегайте мест большого скопления людей и мест, где можно встретить больных людей.

Помогают ли антибиотики?

Нет. Антибиотики не действуют на вирусы, они активны только в отношении бактериальных инфекций. Заболевание Covid‑19 имеет вирусную природу, поэтому антибиотики неэффективны. Не следует пользоваться антибиотиками для профилактики или лечения COVID‑19. Их применение допускается только по назначению врача для лечения бактериальной инфекции.

Дополнительную информацию можно получить в специальном разделе о коронавирусе Covid-19 на сайте ВОЗ.