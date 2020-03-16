Компания Uzbekistan Airways 17 марта выполнит рейс по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент для вывоза иностранных граждан в Москву и граждан Узбекистана из Москвы в Ташкент, сообщила пресс-служба перевозчика.

Время вылета из Ташкента — в 10:00, из Москвы — в 13:00 по местному времени.

В первую очередь будут приниматься пассажиры с билетами на рейсы, отмененные 16, 17 и 18 марта.

По прилету в Ташкент пассажиры будут отправлены в пункт временного размещения. Встретить их в аэропорту нельзя.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения необходимо обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию: 71−276−49−66.