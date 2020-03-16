В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue остается все меньше апартаментов, на которые действует скидка 21% до 31 марта. Из оставшихся квартир доступны последние две со скидкой 21%, стоимость которых начинается от 686 335 000 сумов.

Акция действует на апартаменты в домах блока A и B на первой линии и шестиэтажных домах блока D на второй линии.





Срок сдачи домов назначен на сентябрь 2020 года.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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Instagram: @mirabad_avenue

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