Министерство иностранных дел, посольства и консульства за рубежом совместно с причастными ведомствами и компаниями составляют списки граждан Узбекистана и работают над организации чартерных авиарейсов для их выезда на родину, сообщила пресс-служба МИДа.

При этом граждане Узбекистана по возвращении будут находиться на 14-дневном карантине, отмечается в сообщении.

Сограждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться в Узбекистан, просят обращаться в дипломатические миссии по месту проживания за рубежом.

Контакты дипмиссий можно найти на сайте МИДа или по ссылке (документ предоставлен МИДом). Приводим некоторые из них:

Посольство Узбекистана в Нур-Султане

+7 777 218-20-10, +7 771 200-87-52

Посольство Узбекистана в Душанбе +992 93 888−44−42

Посольство Узбекистана в Бишкеке

+996 31 298−62−96, +996 55−570−01−45

Посольство Узбекистана в Москве

+7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20

Посольство Узбекистана в Дели

+9111 2−467−07−74, 2−467−07−75, 2−410−56−40

Посольство Узбекистана в Токио +8170−1273−4900

Посольство Узбекистана в Сеуле

+82 2 574−65−54, +82 2 577−36−60

Посольство Узбекистана в Пекине

+86 138 1120−44−71, +86 135 1102−42−42

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле

+90 212−323−20−37, +90 212−229−00−75.

Генеральное консульство Узбекистана в Бангкоке

+66−2 675−39−95, +66−2 675−39−96



В таблице приводятся номера дипмиссий, которые последние полгода публиковались в Telegram-канале МИДа.

Кроме того, МИД совместно с посольствами зарубежных государств составляет списки иностранных граждан, находящихся в республике, и работает над организацией их выезда из Узбекистана.

Телефоны оперативного штаба МИД Узбекистана: +998 71 233−28−28, +998 97 136−51−51 (Telegram), колл-центр МИДа — 1164, электронный адрес МИДа — info@mfa.uz