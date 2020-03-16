Министерство иностранных дел, посольства и консульства за рубежом совместно с причастными ведомствами и компаниями составляют списки граждан Узбекистана и работают над организации чартерных авиарейсов для их выезда на родину, сообщила пресс-служба МИДа.
При этом граждане Узбекистана по возвращении будут находиться на 14-дневном карантине, отмечается в сообщении.
Сограждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться в Узбекистан, просят обращаться в дипломатические миссии по месту проживания за рубежом.
Контакты дипмиссий можно найти на сайте МИДа или по ссылке (документ предоставлен МИДом). Приводим некоторые из них:
|Посольство Узбекистана в Нур-Султане
|+7 777 218-20-10, +7 771 200-87-52
|Посольство Узбекистана в Душанбе
|+992 93 888−44−42
|Посольство Узбекистана в Бишкеке
|+996 31 298−62−96, +996 55−570−01−45
|Посольство Узбекистана в Москве
|+7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
|Посольство Узбекистана в Дели
|+9111 2−467−07−74, 2−467−07−75, 2−410−56−40
|Посольство Узбекистана в Токио
|+8170−1273−4900
|Посольство Узбекистана в Сеуле
|+82 2 574−65−54, +82 2 577−36−60
|Посольство Узбекистана в Пекине
|+86 138 1120−44−71, +86 135 1102−42−42
|Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле
|+90 212−323−20−37, +90 212−229−00−75.
|Генеральное консульство Узбекистана в Бангкоке
|+66−2 675−39−95, +66−2 675−39−96
В таблице приводятся номера дипмиссий, которые последние полгода публиковались в Telegram-канале МИДа.
Кроме того, МИД совместно с посольствами зарубежных государств составляет списки иностранных граждан, находящихся в республике, и работает над организацией их выезда из Узбекистана.
Телефоны оперативного штаба МИД Узбекистана: +998 71 233−28−28, +998 97 136−51−51 (Telegram), колл-центр МИДа — 1164, электронный адрес МИДа — info@mfa.uz