В понедельник и вторник по Узбекистану сохранится очень теплая и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета. Температура воздуха в эти дни будет в пределах +20…+25 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +26…+28 градусов.

В среду преимущественно сохранится погода без осадков, лишь по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Это, как отмечают синоптики, связано со вторжением слабовлажной воздушной массы, смещающейся с районов Каспийского моря. Дневная температура понизится, но всего на 2−3 градуса.

В четверг по всей республике вновь ожидается солнечная погода с температурой до +23…+25 градусов.

В пятницу и субботу на территорию Узбекистана зайдет следующая порция влажной воздушной массы, вновь с районов Каспийского моря. С ее прохождением по северо-западным и юго-западным районам 20 марта, по центральным, южным и восточным районам — 21 марта местами пройдут дожди, возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха в эти дни понизится до +18…+23 градусов.