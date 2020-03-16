Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана 16 марта специальным авиабортом отправило в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса COVID-19 в этой стране, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно распоряжению правительства, в состав груза весом в 6 тонн включены стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, медицинская униформа, медицинские маски, марля и спирт, гигиенический гель и медикаменты. Спецборт сопровождают два врача МЧС. По прибытию они будут помещены на двухнедельный карантин.

Как сообщалось ранее, сегодня же борт МЧС заберет на обратном пути из Ирана 28 граждан Узбекистана, в том числе 14 водителей, остававшихся на закрытой ирано-туркменской границе, а также студентов, предпринимателей и частных лиц.

Напомним, Узбекистан в середине февраля — начале марта уже отправил две партии гуманитарного груза со средствами индивидуальной защиты в Китай в связи с распространением коронавируса.

Первый случай заболевания Covid-19 d Узбекистане был зафиксирован 15 марта, на утро 16 марта число зараженных увеличилось до 6 человек.