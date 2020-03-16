С 16 до 21 марта в офисах продаж Golden House будет возможность заполучить все разом: акции и скидки в жилых комплексах Parisien, Greenwich, Qushbegi и Assalom.

Какие скидки действуют в Golden House

В жилом комплексе Parisien, где воплощены европейское качество и французская атмосфера, в честь международного женского дня действует скидка в 8% на все квартиры.

Также при приобретении квартиры в Parisien с мансардой и цоколем бесплатно предоставляется парковочное место для безопасности автомобиля. Таким образом можно сэкономить на этом 57 млн сумов.





В жилом комплексе Qushbegi в национальном стиле, который расположится недалеко от ЖК Parisien, действуют весенние акции на покупку квартиры. При приобретении квартир в этом жилом комплексе в качестве подарка предоставляется современная кухня, а также кондиционер, который позволяет летом быть в прохладе, а зимой — в тепле. Вместе с тем, чтобы обустроить новую квартиру мебелью и необходимыми товарами, в сотрудничестве с магазином Home Market выдается подарочный ваучер номиналом 2 млн сумов.





В жилом комплексе Greenwich, где отражены английское благородство и величие, также предоставляются скидки до 20%, которые действуют ограниченный период времени. Кроме того, покупателей квартир ждет подарок на сумму 2 млн сумов. За эти деньги можно приобрести необходимые товары в магазинах Home Market. А также Golden House дарит современную и эргономичную кухню.





Акции и скидки, действующие в отношении яркого и красочного жилого комплекса Assalom Maxtumquli, также не уступают остальным. Кроме весенних скидок на квартиры, Golden House дарит кухонную мебель будущим жильцам.





В рамках весеннего марафона акций и скидок для всех жилых комплексов объявлены выгодные предложения и возможности. Но примечательно то, что посетителей офисов продаж именно с 16 марта до 21 марта ждет еще больше подарков и предложений. В эти дни ни один клиент не уйдет без подарка.

Получить дополнительную информацию можно у персональных менеджеров и по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Адрес главного офиса продаж Golden House: ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz

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Instagram: @goldenhouseuz

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