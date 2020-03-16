Boulevard Business Center — это современное, максимально продуманное пространство для успешного бизнеса и комфортного досуга. Расположенный на 4 000 кв. м территории международного делового центра Tashkent City, бизнес-центр Boulevard представляет собой двухэтажное здание с оригинальной футуристической архитектурой.





Первый этаж центра отведен под ритейл-зоны — это 14 коммерческих помещений, площадью от 111 до 205 кв. м. Семиметровая высота потолков на первом этаже позволит будущим владельцам при необходимости реализовать двухуровневое пространство.

На втором этаже предусмотрено 16 офисных помещений, площадью от 75 до 159 кв. м, в них высота потолков более пяти метров. Офисы в бизнес-центре Boulevard будут реализовываться с готовым ремонтом, что значительно сократит время на организацию рабочего пространства будущим владельцам.





Для отдыха в свободное от работы время или проведения деловых переговоров в неформальной обстановке на втором этаже бизнес-центра обустроена открытая терраса. На ней можно насладиться живописным видом на парк Tashkent City и аллеи жилого комплекса Boulevard.

Чтобы избавить сотрудников офисов, их партнеров и клиентов компаний от необходимости поиска свободных парковочных мест, был предусмотрен охраняемый подземный паркинг.





Бизнес-центр Boulevard отличает удобная и престижная локация в географическом центре столицы на территории международного делового центра. Выгодное расположение также обеспечит высокий трафик клиентов из числа жителей, гостей и туристов МДЦ Tashkent City.

За подробной информацией можно обратиться в офис продаж Dream City Development, где эксперты по высококлассной недвижимости помогут подобрать наиболее подходящий вариант.

Офис компании работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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