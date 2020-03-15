Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на пресс-конференции в воскресенье предупредил об ответственности за провокационные призывы и распространение информации, создающей угрозу общественному порядку, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Предупреждаю… Сейчас в республике объявляется ситуация, похожая на чрезвычайное положение. Если кто-то выступает с призывом, будет побуждать к панике, делать умные заявления, а потом плакать, говоря, что пошутил… если будут распространять такую информацию, то будут привлечены к уголовной ответственности. В законодательстве предусмотрено достаточно статей», — сказал Абдулла Арипов, возглавляющий Специальную республиканскую комиссию по предупреждению завоза и распространения в страну коронавируса Covid-19.

Глава правительства предупредил СМИ, что при необходимости к ним могут быть приняты жесткие меры вплоть «до запрета выхода в эфир и отключения от интернета».

«В заседании принимают участие заместители генерального прокурора… Найти, поймать и [привлечь нарушителя] — не проблема. Не заставляйте нас принимать различные технические меры. Если необходимо, мы сделаем так, что вы не сможете выйти в эфир. Мы сможет отключить от интернет-сети. У нас достаточно технических средств», — заявил Абдулла Арипов.

Премьер прокомментировал действия мужчины, который призывал собраться на митинг против повышения цен на автомобили.

«Вчера один малец способствовал панике людей из-за [повышения] цен на автомобили и призвал их собраться в 12 часов. Вот он всю ночь просидел, покаялся и сказал, что пошутил. Разве это шутки? Сейчас он будет отвечать перед законом. Те, кто хочет распространить информацию с целью напугать других, внушить им страх… Есть те, кто понимает силу СМИ, и те, кто не понимает. Использование этой силы — большая ответственность… В такой ситуации шутки неуместны», — сказал глава правительства.

На пресс-конференции Абдулла Арипов сообщил, что Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, отменяются массовые мероприятия, в том числе гуляния на Навруз, и собрания в госорганах и организациях, учебные заведения переходят на дистанционные методы.