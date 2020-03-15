Компания Uzbekistan Airways 16 марта выполнит рейсы только по двум международным направлениям:
- HY426. Дели — Ташкент
- HY103/104. Ташкент — Рига — Ташкент
Отменены следующие рейсы, которые должны были состояться 16 марта:
- HY231/232. Ташкент — Франкфурт — Ташкент
- HY271/272. Ташкент — Стамбул — Ташкент
- HY273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент
- HY275/276. Самарканд — Стамбул — Самарканд
- HY333/334. Ташкент — Дубаи — Ташкент
- HY421. Ташкент — Дели
- HY603/604. Ташкент — Москва — Ташкент
- HY613/614. Ташкент — Москва — Ташкент
- HY601/602. Ташкент — Москва — Ташкент
- HY605. Самарканд — Москва
- HY626. Москва — Фергана
- HY627. Фергана — Москва
- HY628. Москва — Фергана
- HY637/638. Ургенч — Санкт-Петербург — Ургенч
- HY639. Самарканд — Санкт-Петербург
- HY667/668. Ташкент — Новосибирск — Ташкент
- HY691/692. Ташкент — Тюмень — Ташкент
- HY709/710. Ташкент — Минск — Ташкент
- HY712. Санкт-Петербург — Термез
- HY717. Ташкент — Душанбе
- HY721/722. Ташкент — Нур-Султан — Ташкент
- HY763/764. Ташкент — Алматы — Ташкент
- HY777/778. Ташкент — Бишкек — Ташкент
Все последующие рейсы по международным направлениям отменены.
Приостановление международных рейсов пока планируется до 5 апреля.
Как мы уже писали, правительство Узбекистана для борьбы с коронавирусом Covid-19 приостановило авиационное и автомобильное сообщение со всеми странами. Железнодорожное сообщение будет прекращено в течение трех дней.