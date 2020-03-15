Компания Uzbekistan Airways 16 марта выполнит рейсы только по двум международным направлениям:

  • HY426. Дели — Ташкент
  • HY103/104. Ташкент — Рига — Ташкент

Отменены следующие рейсы, которые должны были состояться 16 марта:

  • HY231/232. Ташкент — Франкфурт — Ташкент
  • HY271/272. Ташкент — Стамбул — Ташкент
  • HY273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент
  • HY275/276. Самарканд — Стамбул — Самарканд
  • HY333/334. Ташкент — Дубаи — Ташкент
  • HY421. Ташкент — Дели
  • HY603/604. Ташкент — Москва — Ташкент
  • HY613/614. Ташкент — Москва — Ташкент
  • HY601/602. Ташкент — Москва — Ташкент
  • HY605. Самарканд — Москва
  • HY626. Москва — Фергана
  • HY627. Фергана — Москва
  • HY628. Москва — Фергана
  • HY637/638. Ургенч — Санкт-Петербург — Ургенч
  • HY639. Самарканд — Санкт-Петербург
  • HY667/668. Ташкент — Новосибирск — Ташкент
  • HY691/692. Ташкент — Тюмень — Ташкент
  • HY709/710. Ташкент — Минск — Ташкент
  • HY712. Санкт-Петербург — Термез
  • HY717. Ташкент — Душанбе
  • HY721/722. Ташкент — Нур-Султан — Ташкент
  • HY763/764. Ташкент — Алматы — Ташкент
  • HY777/778. Ташкент — Бишкек — Ташкент

Все последующие рейсы по международным направлениям отменены.

Реклама на Газета.uz

Приостановление международных рейсов пока планируется до 5 апреля.

Как мы уже писали, правительство Узбекистана для борьбы с коронавирусом Covid-19 приостановило авиационное и автомобильное сообщение со всеми странами. Железнодорожное сообщение будет прекращено в течение трех дней.