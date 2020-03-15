Компания Uzbekistan Airways 16 марта выполнит рейсы только по двум международным направлениям:

HY426. Дели — Ташкент

HY103/104. Ташкент — Рига — Ташкент

Отменены следующие рейсы, которые должны были состояться 16 марта:

HY231/232. Ташкент — Франкфурт — Ташкент

HY271/272. Ташкент — Стамбул — Ташкент

HY273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент

HY275/276. Самарканд — Стамбул — Самарканд

HY333/334. Ташкент — Дубаи — Ташкент

HY421. Ташкент — Дели

HY603/604. Ташкент — Москва — Ташкент

HY613/614. Ташкент — Москва — Ташкент

HY601/602. Ташкент — Москва — Ташкент

HY605. Самарканд — Москва

HY626. Москва — Фергана

HY627. Фергана — Москва

HY628. Москва — Фергана

HY637/638. Ургенч — Санкт-Петербург — Ургенч

HY639. Самарканд — Санкт-Петербург

HY667/668. Ташкент — Новосибирск — Ташкент

HY691/692. Ташкент — Тюмень — Ташкент

HY709/710. Ташкент — Минск — Ташкент

HY712. Санкт-Петербург — Термез

HY717. Ташкент — Душанбе

HY721/722. Ташкент — Нур-Султан — Ташкент

HY763/764. Ташкент — Алматы — Ташкент

HY777/778. Ташкент — Бишкек — Ташкент

Все последующие рейсы по международным направлениям отменены.

Приостановление международных рейсов пока планируется до 5 апреля.

Как мы уже писали, правительство Узбекистана для борьбы с коронавирусом Covid-19 приостановило авиационное и автомобильное сообщение со всеми странами. Железнодорожное сообщение будет прекращено в течение трех дней.