Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал постановление о введении в стране до 15 апреля чрезвычайного положения. Решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса Covid-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан.

На период действия чрезвычайного положения введены следующие меры и временные ограничения:

будет усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических, особо режимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

ограничивается функционирование крупных объектов торговли;

приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

вводится карантин, будут осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий;

вводятся ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также выезд всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в страну по приглашению Министерства иностранных дел.

Правительству поручено усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также их меры ответственности.