Автовокзал Ташкента перешел на круглосуточный режим работы для доставки желающих студентов и учащихся в регионы, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В связи с возросшим спросом на перевозки после объявления правительством карантинных мер против коронавируса Covid-19 компания Uzautotrans Service увеличила количество рейсов в воскресенье вдвое — с 35 до 70, которыми воспользовались около 4000 пассажиров. Ранее по 17 маршрутам ежедневно перевозилось в среднем 1800 пассажиров.

Количество автобусов будет регулироваться в зависимости от потока пассажиров, отметили в министерстве.

Напомним, с 16 марта Узбекистан временно прекращает международные автобусные, железнодорожные и авиаперевозки.

Студентам и учащимся, проживающим в регионах, предоставлены скидки в 50% на транспортные услуги.