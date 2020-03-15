На автовокзале Ташкента в воскресенье наблюдаются огромные очереди, сообщило УзА. Большинство пассажиров — студенты, для которых с понедельника объявлены каникулы для защиты от коронавируса.

Власти призывают к спокойствию и заверяют, что будут открыты дополнительные рейсы из столицы в регионы.

В «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что 16 марта будет выполнен дополнительный рейс Ташкент-Ургенч (№556), который отправляется сегодня ночью в 00:10 с Южного вокзала.

В компании пообещали, что дополнительные поезда будут поставлены и на другие направления.

Как сообщалось ранее, с 16 марта закрыты дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения (как государственные, так и частные).

Студентам, проживающим в регионах, будут предоставлены скидки в 50% на транспортные услуги.



