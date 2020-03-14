В Янгиарыкском районе Хорезмской области утвержден новый хоким, сообщила пресс-служба областного хокимията.

На внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов хоким Махсуд Ортикович Саидов был освобожден от должности. Новым хокимом стал Мухаммедмурад Сабирович Худайберганов, с 2019 года занимавший должность начальника областного управления Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом.

Изменение произошло после недавнего визита в регион президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, ожидается также смена хокимов Янгибазарского и Хазараспского районов.