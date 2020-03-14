В субботу прошли внеочередные сессии кенгашей народных депутатов Хазараспского и Янгибазарского районов Хорезмской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Хокимом Хазараспского района утвержден Уктам Рустамович Машарипов, с 2018 года равботавший хокимом Янгибазарского района. Он сменил на этом посту Равшана Шоназаровича Жаббарова.





Уктамбой Курбанов.

Главой администрации Янгибазарского района стал Уктамбой Кучкарович Курбанов, с 2018 года занимавший должность заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.





Азамат Машарипов.

Одновременно назначен новый начальник ОВД Янгибазарского района — им стал подполковник Азамат Янгибоевич Машарипов, ранее работавший первым заместителем главы ОВД Гурленского района.

В этот же день был утвержден новый хоким Янгиарыкского района Хорезма.

Кадровые изменения произошли после недавнего визита в регион президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.