В субботу прошли внеочередные сессии кенгашей народных депутатов Хазараспского и Янгибазарского районов Хорезмской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.
Хокимом Хазараспского района утвержден Уктам Рустамович Машарипов, с 2018 года равботавший хокимом Янгибазарского района. Он сменил на этом посту Равшана Шоназаровича Жаббарова.
Уктамбой Курбанов.
Главой администрации Янгибазарского района стал Уктамбой Кучкарович Курбанов, с 2018 года занимавший должность заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.
Азамат Машарипов.
Одновременно назначен новый начальник ОВД Янгибазарского района — им стал подполковник Азамат Янгибоевич Машарипов, ранее работавший первым заместителем главы ОВД Гурленского района.
В этот же день был утвержден новый хоким Янгиарыкского района Хорезма.
Кадровые изменения произошли после недавнего визита в регион президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.