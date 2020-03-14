Готовые квартиры с качественным ремонтом в жилом комплексе Manzara, расположенном в Yunusobod Business City, можно приобрести по выгодным ценам и условиям.
Помимо качественного ремонта с межкомнатными дверями, покрытием полов, отопительным и сантехническим оборудованием и стеклопакетами, покупатель получает полностью укомплектованную кухня, в которую входят:
- варочная поверхность;
- вытяжка;
- духовая печь;
- кухонный гарнитур.
Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
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