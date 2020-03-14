Готовые квартиры с качественным ремонтом в жилом комплексе Manzara, расположенном в Yunusobod Business City, можно приобрести по выгодным ценам и условиям.





Помимо качественного ремонта с межкомнатными дверями, покрытием полов, отопительным и сантехническим оборудованием и стеклопакетами, покупатель получает полностью укомплектованную кухня, в которую входят:

варочная поверхность;

вытяжка;

духовая печь;

кухонный гарнитур.





Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.





Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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