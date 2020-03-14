При разборе завала на месте взрыва в автосервисе в Учтепинском районе Ташкента около 20:00 в субботу было обнаружено тело третьей жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на месте, другой — в больнице. Еще четыре человека госпитализированы с разными травмами.

Разрыв газового или кислородного баллона, произошедший около 11 часов утра, привел к частичному разрушению здания автосервиса. Здесь продолжают работать аварийно-спасательные силы МЧС и представители других структур. Ведутся следственные мероприятия по выяснению причин данного ЧС.

Предварительная версия инцидента — нарушение техники безопасности.