Министерство здравоохранения Узбекистана предложило ввести штрафы за распространение ложных сведений. Законопроект о дополнениях в Кодекс об административной ответственности вынесен на общественное обсуждение.

Документ предлагает дополнить кодекс статьей 189−2 (распространение ложных сведений) следующего содержания:

Распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, а также в сети интернет, заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех нормальному функционированию государственных органов, органов самоуправления граждан, предприятий независимо от формы собственности, учреждений и организаций, — влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 40 базовых расчетных величин (в настоящее время 4,4−8,9 млн сумов), а на должностных лиц — от 40 до 60 БРВ (8,9−13,3 млн сумов) с конфискацией устройств, явившегося непосредственным предметом административного правонарушения.

В пояснительной записке Минздрав указывает на то, что «некоторые лица, пользуясь ситуацией, распространяют безосновательные и неверные сведения» о распространении коронавируса Covid-19. Это, по мнению разработчиков, «приводит к панике среди населения, получению выгоды отдельных лиц, самолечению граждан, доверившихся различной информации, и другим вредным последствиям».

«Непреднамеренное нанесение вреда своему организму, создание угрозы общественной безопасности, воспрепятствование нормальному функционированию социально значимых организаций в конечном итоге ведет к потере доверия к системе здравоохранения», — отмечается в сообщении.

При разработке предложения Минздрав изучил опыт России, Украины, Беларуси, Филиппин, Казахстана и других стран, где предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев считает, что законопроект, предложенный Минздравом, «может открыть дорогу усилению цензуры».

«Наверное, было бы логичнее, если бы Министерство здравоохранения подготовило законопроект для решения накопленных проблем в сфере медицины», — отметил парламентарий.

По данным Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, Узбекистан остается свободным от коронавируса. Глава Минздрава Алишер Шадманов опроверг слухи, что власти скрывают информацию о распространении коронавируса в Узбекистане.

Принять участие в обсуждении документа можно до 28 марта.