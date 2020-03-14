С 16 марта в Кыргызстане все школы и высшие учебные заведения будут закрыты на карантин сроком на три недели, сообщила пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова.

На заседание Совета безопасности в субботу власти страны обсудили ход реализации решений по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 и обеспечению экономической безопасности страны.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что здоровье населения страны — это первоочередной вопрос. Он подчеркнул, что ситуация по коронавирусу находится под его личным контролем, ежечасно поступает различная информация от государственных органов.

«В обществе имеются различные домыслы, разговоры. В век цифровизации неподтверждённая информация быстро распространяется по социальным сетям. Есть и те, кто сомневается в отсутствии коронавируса в стране. С регистрацией данной инфекции в ближайшей соседней стране — Казахстане у нас тоже будут усиливаться беспокойства. Это естественный процесс. Мы должны усилить работу и оперативно, открыто предоставлять обществу информацию», — отметил президент.

В настоящее время в Кыргызстане официально не зарегистрированы случаи заражения COVID-19.

В Казахстане число заболевших коронавирусом достигло шести человек. На стационарном карантине остаются 1090 человек, на домашнем карантине — 452 человек. Ранее в стране были отменены публичные мероприятия, а каникулы в школах начнутся раньше — с 16 марта — и продлятся до 5 апреля. Вузы переходят на дистанционное обучение.

Ранее Министерство народного образования Узбекистана заявило, что весенние школьные каникулы, как и в прошлые годы, начнутся 21 марта и продлятся 7 календарных дней, опровергнув, таким образом, слухи о том, что школьники уйдут на отдых неделей раньше. Кроме того, правительство решило не отменять празднование Навруза и хашара.