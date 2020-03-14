Два человека погибли (один из них — на месте) и четверо получили ранения в результате частичного обрушения двухэтажного здания автосервиса в Учтепинском районе Ташкента в субботу, сообщило МЧС Узбекистана.
Как мы уже писали, инцидент произошел примерно в 11:40. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газового или кислородного баллона.
На месте ЧП работают спасатели МЧС и представители других служб. Ведется предварительное следствие причин происшествия.
Yulia Snetkova
Строят на спешку,теперь ждите проверки…….
Aider Djeparov
А на каком квартале? Что то похожее на хлопок слышал на 26м. Мб не то?