«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов легких салатов.

Салат «Весенний»





Салат из сочного редиса и молодой зелени — настоящее сезонное блюдо, которое к тому же очень полезное. Салат можно заправить сметаной или кефиром.

Марокканский томатный салат





Самые простые ингредиенты в лучшем исполнении. Благодаря особым специям салат получается изумительно вкусным и готовится за считанные минуты.

Салат с огурцами и зеленью





Сочетание листьев салата, свежих огурцов и зеленого лука понравится тем, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.

Мексиканский салат





Красочный мексиканский салат без мяса и майонеза — в составе только овощи и освежающая заправка. Этот витаминный микс годится не только в качестве перекуса, но и может стать отличным гарниром к любому блюду.

Салат «Полезный»





Легкий и незатейливый салат займет не больше 10 минут, а большинство из нужных ингредиентов наверняка найдется в холодильнике у каждой хозяйки.

Салат «Щетка»





Салат очень легок и прост в приготовлении, а также способствует снижению веса. Главная составляющая — сырая свекла.

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