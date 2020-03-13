«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов легких салатов.
Салат «Весенний»
Салат из сочного редиса и молодой зелени — настоящее сезонное блюдо, которое к тому же очень полезное. Салат можно заправить сметаной или кефиром.
Марокканский томатный салат
Самые простые ингредиенты в лучшем исполнении. Благодаря особым специям салат получается изумительно вкусным и готовится за считанные минуты.
Салат с огурцами и зеленью
Сочетание листьев салата, свежих огурцов и зеленого лука понравится тем, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой.
Мексиканский салат
Красочный мексиканский салат без мяса и майонеза — в составе только овощи и освежающая заправка. Этот витаминный микс годится не только в качестве перекуса, но и может стать отличным гарниром к любому блюду.
Салат «Полезный»
Легкий и незатейливый салат займет не больше 10 минут, а большинство из нужных ингредиентов наверняка найдется в холодильнике у каждой хозяйки.
Салат «Щетка»
Салат очень легок и прост в приготовлении, а также способствует снижению веса. Главная составляющая — сырая свекла.
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