13 марта на северо-западные районы Узбекистана распространится высотный гребень, который в выходные принесет очень теплую, малооблачную и сухую погоду, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха по большей части страны в пятницу составит +18…+20 градусов, по пустынной зоне достигнет +21…+23 градуса, что на 3−5 градусов выше среднемноголетних значений.

В выходные температура воздуха продолжит расти и к воскресенью повысится ночью до +9…+12 градусов, днем — до +22…+25 градусов, на северо-западе страны — до +27…+28 градусов и уже на 5−8 градусов превысит климатическую норму. Такие значения температуры больше характерны для конца апреля, чем для середины марта, отметили синоптики.