На территории Университета журналистики и массовых коммуникаций с 12 марта ввели запрет на любые формы тактильной коммуникации из-за угрозы распространения коронавируса. Приказ об этом подписал ректор УЖМК, сообщили в вузе.

«Недаром говорят: „Береженного Бог бережет“. Так давайте будем беречь свое здоровье, чаще и тщательнее мыть руки мылом и предостерегаться от всякой вирусной напасти!», — подчеркнули в вузе.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве высшего и среднего специального образования, это решение — личная инициатива УЖМК. Другие вузы страны пока не сообщали о запретах на тактильную коммуникацию на своей территории.

На фоне распространения COVID-19 в мире Министерство здравоохранения и Минвуз в конце февраля приняли совместный приказ по усилению санитарно-профилактических мер в вузах и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях.

В документе, в частности, преподавателем и студентам рекомендуется ограничить поездки в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, отказаться от посещения и участия международных мероприятий, включая олимпиады. Также предусмотрен ежедневный мониторинг температуры учащихся в учебных заведениях, регулярные дезинфекционные мероприятия, вентиляция помещений и другое.

Кроме того, Минздрав совместно с ВОЗ подготовил рекомендации по предотвращению коронавирусной инфекции для администрации детских садов и школ. Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования, представители Минздрава также провели семинары для сотрудников школ и райОНО.