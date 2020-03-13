Кабинет Министров Узбекистана в пятницу провел видеоселекторное совещание по вопросам подготовки и проведения праздника Навруз (21 марта) и приуроченных к нему мероприятий, сообщается на правительственном портале.

На совещании обсуждалось проведение праздника на высоком уровне как всенародного сайиля (гуляний) под девизом «С Наврузом — праздником обновления, мой родной Узбекистан!», как предусмотрено постановлением президента от 3 марта.

В парках и на открытых площадках запланированы традиционные мероприятия и представления, включая выступления канатоходцев, борцов, клоунов, кукольных театров, выставки птиц, запуск змеев, соревнования по перетягивание каната и другие.

В местах проведения праздника идет подготовка к установке передвижных магазинов, организации выставок ремесленничества, книг, открытых столовых, топчанов и беседок.

В ходе гуляний состоятся выступления художественных коллективов национальных культурных центров и концерты фольклорно-этнографических групп.

В эти выходные, 14−15 марта, под девизом «Благоустроенный край» пройдет запланированный всенародный хашар.

В местах гуляний будут проведены профилактические меры по предотвращению распространения нового коронавируса Covid-19 и усилен медицинский контроль, говорится в сообщении.

В то же время, учитывая опасность распространения инфекции, ряд мероприятий национального и международного уровня, в том числе мероприятия с участием иностранных гостей, будет отменен.

В частности, отменяются посвященный Наврузу марафон в Ташкенте, церемония открытия года «Хива — столица культуры тюркского мира в 2020 году» в Хиве (31 марта — 1 апреля) и церемония объявления Бухары столицей исламского мира (14−16 апреля).

Министерства культуры, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, по поддержке махалли и семьи, а также обороны представили отчеты о подготовке к проведению мероприятий, посвященных Наврузу, на высоком организационном уровне и обеспечения безопасности.