Обычно, чтобы получить пластиковую карту Visa, нужно ждать несколько дней. «Капиталбанк» предлагает беспрецедентную услугу, которая позволит получить карту уже через 10 минут после оформления.

«В повседневной жизни бывает трудно найти время даже для одного похода в банк, а ходить туда дважды, ради одной валютной карты, нет никакого желания. Мы осознали эту проблему и внедрили услугу „Visa за 10 минут“. Теперь мы выпускаем карты Visa прямо в присутствии клиента. Ему лишь нужно подождать 5−10 минут», — поделился начальник отдела международных платежных систем Азизов Эсат.





Услуга доступна уже в нескольких филиалах Ташкента — в операционном управлении, городском филиале, головном офисе, а также в Самарканде и Бухаре. Уже сейчас услуга пользуется большой популярностью, поэтому в ближайшее время «Visa за 10 минут» будет доступна во всех филиалах «Капиталбанка».

Адреса филиалов и контакты можно найти на официальном сайте «Капиталбанка»: kapitalbank.uz

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