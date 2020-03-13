Из Ирана, куда готовится отправка гуманитарной помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, будут возвращены 28 граждан Узбекистана. Среди них — 14 водителей грузовиков, застрявших на КПП «Лютфабад» в связи с закрытием ирано-туркменской границы, а также предприниматели и студенты. Отдельное указание об этом дал президент Шавкат Мирзиёев, сообщается на правительственном портале.

Ранее мы писали о распоряжении правительства Узбекистана о направлении в Иран гуманитарной помощи специальным самолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям. Гуманитарный груз весом в 6 тонн включит в себя стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, специальную медицинскую униформу, медицинские маски, марлю и спирт, гигиенический гель и медикаменты.

Граждане, которые будут доставлены на родину, а также члены экипажа самолета будут размещены на двухнедельный карантин, где будут находиться под наблюдением специалистов, говорится в сообщении.

Число погибших от COVID-19 в Иране превысило 500, всего зафиксировано 11 364 случаев заболевания. За прошедшие сутки выявлено 1 289 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Тегеран заявил генсеку ООН Антониу Гуттерешу о необходимости снятия всех санкций США с Ирана для борьбы с заболеванием. Кроме того, правительство страны попросило у Международного валютного фонда (МВФ) помощи в размере 5 млрд долларов.