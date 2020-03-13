Указ президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования» определил последовательные меры по обеспечению жильем, улучшению бытовых условий населения.

Отныне, согласно новому порядку, ипотечные кредиты населению для приобретения жилья на первичном рынке будут предоставляться по следующим условиям:

в сельской местности — в размере, не превышающем 90% расчетной стоимости жилья, сроком на 15 лет и с первоначальным взносом в размере не менее 10%;

в городах — в размере, не превышающем 80% расчетной стоимости жилья, сроком на 15 лет и с первоначальным взносом в размере не менее 20%.

В банке «Ипак Йули», в соответствии с указом президента от 28 ноября 2019 года, начата выдача ипотечных кредитов по обновленным условиям.

Условия ипотечных кредитов:

Срок кредита — 15 лет. Процентная ставка: 23% годовых — для квартир в городской местности;

22% годовых — для квартир в сельской местности. Первоначальный взнос: для сельской местности — не менее 10% от стоимости квартиры (в пределах утвержденной расчетной стоимости жилья);

для городов — не менее 20% от стоимости квартиры (в пределах утвержденной расчетной стоимости жилья). Максимальная сумма кредита: 255,2 млн сумов.

С ипотекой от банка «Ипак Йули» можно стать владельцем собственной квартиры совсем скоро.

Подробные условия кредитов можно найти по ссылке.

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