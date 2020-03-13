Рекламные буклеты обещают покупателям мега-комфортные, супер-элитные квартиры. По факту мало кто знает, как отличить жилье высокого класса от бюджетного варианта. Об их отличиях рассказал руководитель отдела продаж девелоперской компании First Development Group (FDG) Мурад Холназаров.

Традиционно на рынке недвижимости выделяют четыре класса: «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», «Элит». 70% ташкентских новостроек позиционируются застройщиками как жилье уровня «Комфорт».

Зачем различать классы жилья

Термины «Премиум», «Элит», «Лакшери» — это лишь слова, которыми девелоперы убеждают нас купить квартиру. Законодательно закрепленных требований к каждому классу нет. Однако знание общепринятых характеристик поможет разобраться, на какие удобства рассчитывать в том или ином случае, чтобы недобросовестный застройщик не продал вам бюджетное жилье по завышенной цене.





Что такое «плюс»

Дополнение «плюс» означает, что у жилого комплекса есть черты более высокого класса. Например, в третьей фазе Parkent Plaza (сегмент «Комфорт-плюс») присутствуют особенности бизнес-класса: двор без машин, лифты с подземного паркинга до квартиры, видеонаблюдение, футбольное поле.

Как определить класс жилья самостоятельно

Дома эконом-класса располагаются в отдаленных районах и позиционируются как доступное жилье. Инфраструктура часто не налажена, жители жалуются на нехватку транспорта и достаточного количества школ, детских садов, поликлиник.

В жилых комплексах более высокого уровня таких проблем не возникает. Начиная с жилья комфорт-класса, застройщик продумывает инфраструктуру уже на этапе планировки. На первых этажах обязательно выделяются места для аптек, кафе, детских садов. С повышением класса растет и коэффициент парковочных мест: от 0,5 в «Комфорте» (50 мест на 100 квартир) до 1,5 в «Бизнесе» и 2 в «Элите».





Еще один показатель — двор. Если в сегменте «Эконом» детские площадки небольшие, то в ЖК комфорт-класса они уже просторные и зонированные по возрастам. Горки, качели и песочницы предназначены для детей от 3 до 7 лет, игровые городки — для детей от 7 до 12 лет, workout-зона — для подростков и взрослых. Площадки бизнес- и элит-классов зонируются по тому же принципу, но наполнение делается более разнообразным (футбольные поля, баскетбольные площадки, мини-стадионы).

Сколько и за что платит покупатель

Чем выше уровень жилья, тем больше денег девелопер инвестирует в проект. В жилых комплексах комфорт-класса и выше закладывается монолитный фундамент, способный выдержать высокую нагрузку, а для внутренней и внешней отделки используются дорогие материалы.

В элитных домах предусмотрены консьерж и управляющая компания, а часть пространства отведена под места общего пользования: комнату матери и ребенка, зону ожидания, колясочную. Безопасность ЖК обеспечивают камеры, двери с электрическими замками, двор без машин, управление осуществляет система «Умный дом». Полный список преимуществ зависит от фантазии девелопера, который стремится обеспечить жильцам максимальный уровень комфорта.





Где покупатель рискует переплатить

При выборе квартиры в новостройке важно обращать внимание не только на метраж, но и на планировку. Застройщик может взять типовой, устаревший проект, увеличить площадь каждой комнаты и причислить дом к бизнес-классу. С виду квадратных метров стало больше, но реальная польза не ощущается: количество окон не изменилось, комнаты остались смежными, коридор огромный, но использовать его невозможно.

В третьей фазе ЖК Parkent Plaza уровня «Комфорт плюс» мы реализовали концепцию Smart-планировки. Это подход, при котором квартира выстраивается вокруг человека и его потребностей. Каждый квадратный метр становится полезным. Это достигается продуманным расположением ниш, гардеробных, шкафов-купе и рациональной организацией пространства.

При выборе квартиры важно посетить хотя бы один сданный дом выбранного девелопера. Так можно своими глазами оценить качество работ и сделать правильный выбор.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz/parkent-plaza

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