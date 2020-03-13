Карен Срапионов — партнер инвестиционной компании Avesta Investment Group, консультант и аналитик со специализацией на привлечении портфельных и стратегических инвестиций, сделках M&A и проектном финансировании.

Репутация — один из важнейших активов для человека, компании и страны, особенно когда они пытаются занимать деньги, начинать новые проекты или другим образом привлекать инвестиции. Тем более важной роль репутации становится при работе с иностранными партнерами, которые будут начинать знакомство с тех новостей и мнений, которые доступны, и если впечатление окажется плохим, могут сразу отказаться от проекта.

Именно в такой ситуации находится Узбекистан, который активно пытается привлечь максимальное число инвесторов из-за рубежа и конкурирует за их внимание со странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, Африки, давно осознавшими необходимость профессионального и системного подхода к этому процессу. Если президент персонально общается с инвесторами и повторяет слова о личных гарантиях инвестиций, то и все чиновники на всех уровнях должны придерживаться этой политики. А тех, кто этого не делает, необходимо изгонять или переводить на должности, не связанные с каким-либо общением с инвесторами или разрешительными процедурами.

Безусловно, такое понимание имеется у руководителей высшего уровня, но далее по-прежнему возникают проблемы и недопонимание, а иногда и просто неприятие новых реалий.

Отсутствие опыта в общении с инвесторами, который помогает понимать, чего хотят разные группы инвесторов из разных регионов, нужно компенсировать помощью профессионалов — как отдельных специалистов, так и профессиональных PR-агентств с международным опытом, event-менеджеров.

В противном случае могут происходить многие и многие неприятные истории не только в области экономики, но и сноса жилья, памятников архитектуры, культуры и т. д.

Последним ярким примером, безусловно, стала ситуация с компанией SkyPower. Я не располагаю информацией о том, какие договоренности обсуждались, какие документы были подписаны и была ли цена в 6 центов за кВт «рыночной» на тот момент, поэтому обсуждать саму новость не берусь, но несколько общих выводов сделать можно.

Компания отмечает главное — вопрос о способности Узбекистана следовать принятым контрактным обязательствам. Этот вопрос очень актуален для всех иностранных инвесторов, и этот кейс может сформировать их мнение гораздо быстрее, чем десятки переговоров с министрами.

Компания грозится судом по невыполненным обязательствам — кроме репарационного ущерба, это ещё и длительная и дорогостоящая процедура, отнимающая много времени у сотрудников всех затронутых ведомств.

В целом, ситуация наносит существенный ущерб репутации страны. Сможем ли мы защитить в суде нашу позицию и доказать безосновательность претензий — эти результаты будут через несколько лет. Но инвестиции нужны стране в настоящее время.

Госорганы должны были намного раньше среагировать и разрешить конфликт в самом начале. Неужели все эти два-три года никто не удосужился понять, что имеется проблема, и она может выйти на публику? Ведь очевидно, что публичное выступление руководства канадской компании стало одним из последних доступных ей шагов, т. к. все остальные меры не сработали.

Предположу, что этот вопрос застрял в бюрократической паутине госорганов, и кто-то мог понадеяться, что компания забудет о нем, или его можно будет «замылить», «затаскать» по кабинетам — в общем, столь любимая госорганизациями тактика «измора» заявителей в надежде, что те забудут, не найдут сил, не станут тратиться на юридические детали и т. д.

В этот раз не вышло. Компания говорит, что потратила 10 млн долларов, и за них руководству придется ответить перед учредителями. В такой ситуации менеджмент любой компании пойдет в суд и будет доводить ситуацию до конца, несмотря ни на маловероятность успеха, ни на возможную экономическую безосновательность расходов на этот процесс — просто, чтобы сохранить должности.

Мне кажется, есть несколько объективных и очевидных шагов, которые могли разрешить ситуацию на раннем этапе:

Когда стало очевидным наличие проблемной ситуации, самый простой шаг — это выплата компенсации компании с добровольным двусторонним расторжением контракта (если таковой имелся). Ведь эти деньги существенно меньше суммы упущенной выгоды, которой Узбекистан может лишиться, если хотя бы один из потенциальных инвесторов, обсуждающих в данное время или в ближайшем будущем проекты, откажется или перенесет принятие решения об инвестировании;

Если оснований для компенсации нет (это, всё-таки, коммерческие риски компании), то, возможно, нужно было заблаговременно и первыми придать ситуацию огласке с помощью международных PR-агентств, собрав пресс-конференцию с участием международных и местных СМИ, и «перенести битву на поле соперника», в их страну резидентства или листинга. Расходы на такую операцию, возможно, были бы существенно ниже как репутационных потерь, так и потенциальных расходов на юридическую помощь в суде;

Главное и лучшее средство — перестать пытаться реализовывать проекты по принципам «давай-давай» и «брать под козырёк». Если в стране действительно нет опыта, подобный проект делается впервые, если отрасль нова и не хватает хороших экспертов, которые могли бы провести собственный анализ предложений иностранных партнеров, то намного дешевле заплатить даже большие деньги за независимую международную профессиональную экспертизу и начать перенимать такой опыт, которая выявит проблемы и риски проекта, чем потом «отдуваться» в СМИ или судах.

На данный момент отсутствие официальных комментариев со стороны министерств и ведомств, вовлеченных в процесс, только усугубляет усугубляет ситуацию недостатка информации.

Отдельно можно отметить, что вышеуказанные шаги применимы и для компаний, которые зачастую не имеют базовых навыков и представлений о нормах общения, бизнес-этике в работе с международными партнерами. Пора исключать полностью эти «промахи» — начиная от отсутствия рабочих контактных номеров на сайте компании или своевременных ответов на письма в электронной почте до более важного — регулярной отчетности в сроки и предоставления информации инвесторам.

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