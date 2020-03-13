Совет директоров Всемирного банка 12 марта одобрил выделение кредита на сумму 239 млн долларов для финансирования проекта по развитию сектора услуг водоснабжения и его институциональной поддержке в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве банка в стране.

«Инфраструктура водоснабжения и канализации в Узбекистане была преимущественно создана в советский период. На сегодняшний день она устарела и требует кардинальной реконструкции и дальнейшего расширения. Однако темпы обновления данной инфраструктуры, ее существующие мощности и техническое обслуживание не отвечают нуждам растущего населения. Данные факторы привели к снижению качества услуг водоснабжения и канализации во многих регионах страны», — говорится в пресс-релизе ВБ.

Ожидается, что после завершения проекта более 500 тысяч человек в трех регионах Узбекистана получат доступ к более качественным услугам водоснабжения и канализации.

Проект предусматривает модернизацию канализационно-очистные сооружений в Нукусе, Тахиаташе и Ходжейли в Каракалпакстане. Также будут расширены и реконструированы сети водоснабжения и канализации в Сырдарьинской области и городе Каттакургане Самаркандской области.