Правительство Кыргызстана с 1 марта ввело временное ограничение в пунктах пропуска через государственную границу страны на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, которые за последние 30 дней посещали государства, где наблюдается рост и распространение коронавируса. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

Перечень государств с «неблагополучной эпидемиологической ситуацией» утверждается Министерством здравоохранения Кыргызстана и обновляется на регулярной основе.

В МИДе призвали граждан Узбекистана и других государств, планирующих посетить Кыргызстан через территорию Узбекистана, учитывать решение кыргызского правительства. В ведомстве напомнили, что сограждане могут в необходимых случаях могут обратиться в посольство страны в Бишкеке по телефону: +996−312−986−296.