Председатель компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков в интервью «Газете.uz» рассказал о причинах повышения цен на автомобили UzAuto Motors и заявил, что «производитель выполнил и выполняет данные ранее обязательства по снижению себестоимости машин».

Шавкат Умурзаков сообщил, что до начала его работы в компанию в июне 2018 года у UzAuto Motors накопились долги почти на 500 млн долларов, а ряд моделей автомобилей производился в убыток — от 1000 долларов на каждую машину.

Комментируя последнее повышение цен, глава «Узавтосаноат» сказал: «Где была возможность сохранить старые цены, мы сохранили. Где-то пришлось повысить». «Если бы компания хотела просто заработать, цены увеличились бы не на 3−20%, а на 40% и выше», — отметил он.

По его словам, на себестоимость автомобилей за прошедший период влияло несколько факторов:

повышения обменного курса доллара в сентябре 2017 года — себестоимость в сумовом выражении по моделям Spark, Nexia и Cobalt выросла на 22,2%, а Lacetti и Damas — на 14,3%.

а Lacetti и Damas — повышение индексов цен на сырьевые материалы на 25% привело к росту себестоимости в сумовом выражении на 2,7%;

увеличение тарифов на коммунальные услуги на 9,7% привело к росту себестоимости в сумовом выражении на 0,2%;

рост тарифов на услуги по транспортировке комплектующих на 6,7% привел к увеличению себестоимости в сумовом выражении на 0,3%.

Тем не менее, отметил Шавкат Умурзаков, цены удерживались за счет модернизации производства и оптимизации расходов. По итогам 2018 года себестоимость продукции в целом удалось снизить на 936 млрд сумов (7,7%), в 2019 году — на 814 млрд сумов (6,6%), прогноз на 2020 год — 1,2 трлн сумов.

«В 2017—2018 годах компания производила ряд автомобилей в убыток от 3% до 17%, имела долги более 500 млн долларов, несмотря на льготы и двойной [обменный] курс. Мы тогда незначительно подняли цены (на 7,7% в августе 2018 года), добились самоокупаемости и вышли на прибыль за счет снижения себестоимости и оптимизации расходов», — пояснил председатель «Узавтосаноат».

На вопрос о том, почему цены повысились на наиболее востребованные автомобили, он сказал, что у этих моделей низкая маржинальная прибыль, а у Malibu и Tracker, считающихся на местном рынке премиальными, она выше.

«Почему Lacetti подорожал на 3%? Потому что мы уже поднимали на них цены в 2018 году. Другие подорожали больше, потому что цены не поднимали», — отметил он.

Шавкат Умурзаков заявил, что компания выполнила обязательства по снижению себестоимости автомобилей — в долларовом выражении за счет изменения обменного курса они стали дешевле.





Розничные цены в долларах рассчитаны по рыночному курсу. Источник: «Узавтосаноат». Нажмите для увеличения.

Он привел пример: после резкой девальвации сума в сентябре 2017 года Cobalt (LT с\к) стоил 83,9 млн сумов (10752 доллара). В августе 2018 года его стоимость выросла до 84,2 млн сумов (10722 доллара) за счет добавления дополнительных опций, а к моменту отмены льгот по НДС в октябре 2019 года Cobalt продавался с учетом сбора в дорожный фонд по 87,1 млн сумов (9252 доллара). Новая цена, установленная с 4 марта, на уровне 95,8 млн сумов (10070 долларов) на 682 доллара ниже цен 2017 года, отметил глава «Узавтосаноат».

Nexia 3 (LT M\T) в сентябре 2017 года стоила 73,2 млн сумов (9389 долларов). В августе 2018 года цена выросла до 73,7 млн сумов (9391 доллар) за счет дополнительных опций, в октябре 2019 года машина продавалась (с учетом сбора в дорожный фонд) по 75,9 млн сумов (8069 долларов). Новая цена в 87,3 млн сумов (9182 доллара) на 207 долларов ниже цены 2017 года.

Стоимость Spark в комплектации LS M/T по сравнению с ценами 2017 года снизилась на 580 долларов, а LT A/T подорожала на 275 долларов. По сравнению с 2018 годом Malibu подешевела во всех комплектациях на сумму от 305 до 5262 долларов, Lacetti — на 1642−1868 долларов. Стоимость Damas увеличилась на 223−230 долларов, а мини-грузовик Labo подешевел на 495 долларов.

«Мы выполнили свои обязательства и продолжаем выполнять. Мы снизили себестоимость автомобилей, при этом взяли на себя обязательства по НДС (после отмены льгот по НДС UzAuto Motors не повышал цен — ред.). Несмотря на это, мы стали рентабельной компанией, которая принесла доходы в бюджет государства», — считает Шавкат Умурзаков.

Председатель «Узавтосаноат» сравнил цены с аналогичными моделями Chevrolet, выпускаемыми в разных странах. По его словам, Spark в Мексике стоит от 11−14 тысяч долларов, в Узбекистане — 7−9 тысяч, Cobalt в Бразилии — 15−16 тыс долларов, в Узбекистане — 10−12 тысяч, Nexia 3 в Египте — в пределах 12 тысяч долларов, в Узбекистане — 9−11 тысяч.

За полтора года компания выполнила кредитные обязательства перед банками на сумму более 300 млн долларов. В целом закрыты кредиты на 543 млн долларов, отметил он.

Шавкат Умурзаков также напомнил об обновлении кадрового состава, в том числе привлечение иностранных специалистов, полном искоренением коррупции в системе продаж, сокращении сроков поставок автомобилей, повышении качества и значительном росте производства.

1 октября 2019 года для UzAuto Motors отменили льготу по НДС. В прошлом году компания заплатила налоги в бюджет и внебюджетные фонды на 2,5 трлн сумов (263 млн долларов), а в 2020 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,2 трлн сумов (442 млн долларов)

«И это правильно. это и есть подготовка к рыночной экономике», — заявил он.

В 2020 году объем производства UzAuto Motors планируется увеличить до 300 тысяч автомобилей. В прошлом году этот показатель достиг рекордных 271,1 тысячи, в 2018-м — 220,6 тысячи. В 2017-м он составлял 140,2 тысячи.

В среду депутаты политических партий встретились с представителями «Узавтосаноат». На встрече депутаты подвергли критике повышение цен на автомобили, заявив, что компания ведет деятельность в нерыночных условиях. В ходе обсуждения парламентарии отмечали «более низкие» цены на автомобили в соседних странах, недостатки транспортных средств, продаваемых на внутреннем рынке, «несерьезные скидочные акции» и затрагивали другие вопросы.

Ранее мы сообщали, что «Узавтосаноат» в целях «создание здоровой конкурентной экосистемы» предложил ответственным государственным органам снизить пошлины на ввозимые иномарки.