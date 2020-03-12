Администрация президента США объявила ограничение на въезд иностранных граждан, посещавших 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, в течение последних 14 дней. В заявлении на сайте Белого дома эти меры по сдерживанию распространения коронавируса Covid-19 названы «беспрецедентными». Ограничения вступают в силу с 13 марта и будут действовать 30 дней.

В сообщении администрации отмечается, что в Шенгенской зоне зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 после Китая — около 17,5 тысячи. Число умерших от коронавируса составило 711 человек. При этом, по данным на 9 марта, из этих стран в 53 государства с коронавирусом прибыл 201 человек.

«Свободное передвижение людей между странами Шенгенской зоны делает задачу управления распространением вируса сложной», — говорится в сообщении. Правительство США признало, что «не способно эффективно оценивать и осуществлять мониторинг всех прибывающих из Шенгенской зоны». Ограничения не распространяются на перевозку грузов.

Прибывающие граждане США и других стран, на которые не распространяются ограничения (в их число входит и Великобритания), будут направляться в ограниченное количество аэропортов для медицинской проверки.

Президент Дональд Трамп объявил, что на мероприятия по борьбе с новым коронавирусом выделено свыше 8 млрд долларов.

Во все регионы страны распространено более 1 миллиона тестов на коронавирус, до конца недели ожидается поставка еще 4 миллионов.

Персонал всех медучреждений обеспечен необходимым количеством масок и респираторов для защиты от инфекции.

Для поддержки бизнеса, на который повлияло распространение вируса, объявлены меры экономической помощи. Определенным категориям предпринимателей предложена отсрочка налоговых платежей. Финансовую помощь также получат заболевшие сотрудники компаний.

«С самого начала президент Трамп определил главным приоритетом информирование общественности», — подчеркивается в заявлении.

В 24 штатах и столице США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 штате и округе Колумбия. На 12 марта их число составило 1237. Среди них 70 привозных случаев: 3 — из Уханя (Китай), 46 — с круизного судна Diamond Princess, 21 — Grand Princess. Случаев заражения внутри страны — 1167, скончались 37 человек.

Власти США призвали граждан пересмотреть планы путешествий и отказаться от них, если это возможно.

Между тем, известный американский актер Том Хэнкс сообщил в Twitter, что он и его жена Рита заражены коронавирусом. По его словам, сейчас они находятся в Австралии. После того, как у супругов ухудшилось самочувствие, они, «как необходимо действовать в данный момент в мире», обратились к врачам. Тестирование на коронавирус оказалось положительным.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) США заявила, что приостанавливает сезон 2019/20 из-за коронавируса у одного из игроков.

Накануне Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение Covid-19 приобрело характер пандемии.