Правительство Таиланда из-за распространения коронавируса Covid-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Узбекистан.

Как сообщило Министерство иностранных дел, таиландская сторона предлагает гражданам этих стран оформить въездные визы в одном из дипломатических представительств королевства за рубежом.

Процедура вводится на неопределенный срок и будет пересмотрена после спада уровня распространения коронавируса.

В МИДе напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Таиланда, Камбоджи и Лаоса, могут в необходимых случаях обратиться в генеральное консульство страны в Бангкоке по телефонам: +66−2−675−39−95 и +66−9−5502−6770.