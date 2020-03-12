В январе 2020 года компания Bizning Uylar объявила акцию, по итогам которой один из покупателей квартиры в жилом комплексе Olmazor Business City станет владельцем автомобиля мечты, а именно — Mercedes-Benz CLA-20.
По условиям акции участниками розыгрыша автоматически становятся все покупатели, совершившие сделки по приобретению квартир в жилом комплексе Olmazor Business City в срок с 21 января по 21 марта 2020 года.
К участию в розыгрыше допускаются также владельцы квартир, оформивших покупку в кредит.
До заветного окончания и объявления имени победителя остается менее десяти дней.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 3-Г
Ориентир: перекресток Северный Алмазар
Сайт: bizninguylar.uz
Instagram: @bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
Facebook: fb.com/bizninguylar
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