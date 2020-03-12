В январе 2020 года компания Bizning Uylar объявила акцию, по итогам которой один из покупателей квартиры в жилом комплексе Olmazor Business City станет владельцем автомобиля мечты, а именно — Mercedes-Benz CLA-20.





По условиям акции участниками розыгрыша автоматически становятся все покупатели, совершившие сделки по приобретению квартир в жилом комплексе Olmazor Business City в срок с 21 января по 21 марта 2020 года.





К участию в розыгрыше допускаются также владельцы квартир, оформивших покупку в кредит.





До заветного окончания и объявления имени победителя остается менее десяти дней.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

На правах рекламы.