На квартиры до 110 кв. м действует 25% скидка, также покупатель получает наземный паркинг в подарок. А на квартиры от 173 кв. м до 260 кв. м — 30% скидка и наземный паркинг в подарок.





Жилой комплекс Novza включает в себя три семиэтажных здания, расположившихся на территории 1,8 га. В комплекс входит 202 квартиры, 34 из которых — двухуровневые. Высота потолков в каждой квартире 3,3 м.





Основными декоративными элементами в жилом комплексе Novza являются первоклассный фасадный кирпич, уложенный в полтора ряда, травертин и керамогранит. Также, чтобы не портить внешний облик фасада при строительстве использован декоративный фибробетон для скрытия кондиционеров.





Во дворе комплекса находятся беседки, искусственные водоемы, красиво оформленные места для прогулок, детские площадки.





Для досуга пожилых людей созданы столики и скамейки для проведения приятного времени в отдаленной зоне от временами шумной детской площадки. Зона озеленения и фонтаны обеспечат жителей прохладой и создадут атмосферу восточного уюта.





В жилом комплексе Novza можно увидеть лаконичный дизайн подъездов в восточном стиле. В каждом из них установлены домофоны, кованые двери, мозаика, усовершенствованные европейские лифты. Просторные и светлые лестничные марши не создадут сложностей при переезде или транспортировке габаритных предметов мебели в случае ремонта.





По индивидуальному заказу в жилом комплексе предусмотрены вместительные и просторные лифты финской компании Kone грузоподъемностью до одной тонны.

Их основные преимущества — тихая и плавная работа, система вентиляции и особенный дизайн — будут служить жильцам долгие годы.





Современная входная дверь — это не только символ престижа и безопасности домовладельца, но и гарант тепла и тишины. Все квартиры в ЖК Novza оснащены высококачественными стальными дверьми Torex весом в 120 кг, которые за счет специальных петель закрываются легким прикосновением. Замки таких дверей обладают высоким классом взломостойкости и не деформируются от ударов. То есть жители получат настоящую сейф-защиту.





Немецкие окна Gealan изготовлены из высокотехнологичного материала RAU-FIPRO. Комфортный микроклимат в помещении достигается за счет шестикамерного строения профиля и системной глубины 74 мм. Они позволяют наслаждаться тишиной и покоем, даже если дом располагается в непосредственной близости от автодороги.





После оформления документов на квартиру владельцам предоставляется купон на разработку дизайн-проекта в специализированной студии дизайна Design House by Lubov Safronova.





Управляющая компания MMG — это полное управление недвижимостью, включающее правовые, технические и коммунальные вопросы:

организация ежедневной работы персонального управляющего домом с пожеланиями жильцов;

обеспечение работы по контролю доступа на территорию жилого комплекса (подъезды, придомовая территория);

эксплуатация инженерного оборудования жилого дома;

услуги по содержанию и текущему ремонту;

подготовка домов к сезонной эксплуатации;

обслуживание узлов учета коммунальных услуг;

круглосуточная аварийно-ремонтная служба;

уборка мест общего пользования и придомовой территории;

вывоз мусора.





На первых этажах комплекса жителям доступны кафе и рестораны, а также магазины таких популярных брендов, как Di Sport, Skechers, Ecco.

Рядом с жилым комплексом находятся супермаркеты, рестораны европейской и национальной кухни, кафе быстрого питания, базары, батутный центр, парк имени Гафура Гуляма и спортивный комплекс Bunyodkor. Меньше чем за пять минут жители могут добраться до одноименной станции метро Novza.

Комплекс сдан в 2019 году, заселен и живет полной жизнью.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−150−55−55.

Адрес: Чиланзарский р-н, улица Мукимий

Ориентир: Метро «Новза»

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Facebook: fb.com/novza.gh

Instagram: @novza_residence

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