Судьба компании формируется именно в момент принятия решения. Действительно ли многие знают, что делать для успешного развития бизнеса? Успешность компании зависит от правильно принятых решений руководителя, так как любая организация — это удлиненная тень одного человека.
Чтобы преуспеть, нужно сосредоточиться на долгосрочной цели. Иначе это может повлечь крупные финансовые потери. Ведь именно решения, а не обстоятельства определяют судьбу компании.
Компания Upservice.uz оценит качество работы сотрудников и определит их уровень профессионализма. Воспользовавшись услугой «Тайный покупатель», можно выявить существующие недостатки в работе персонала и начать оказывать качественный сервис своим клиентам.
Нужно честно ответить на следующие вопросы:
- низкие продажи?
- плохой сервис и соответствующая репутация?
- много недовольных клиентов?
- компания теряет позиции по сравнению с конкурентами?
- нет уверенности, что сотрудники работают эффективно?
- есть сомнения в лояльности и честности сотрудников?
- есть переживания за будущее компании?
«Тайный покупатель» — востребованный и эффективный инструмент оценки качества. Коммерческие компании и госучреждения активно используют тайного покупателя, чтобы проверить уровень подготовки своего персонала, а также оценить качество товаров и услуг. Тайного покупателя активно использовали еще в Древнем Риме для поддержания установленного законом порядка — ловли взяточников и торговцев запрещенными товарами.
Суть работы компании заключается в том, что под видом обычного клиента тайный покупатель отправляется на проверяемый объект. По итогу визита выявляются как недостатки, упущения, непрофессионализм со стороны персонала, так и хорошая работа и профессионализм определенных сотрудников.
Соответственно можно получить независимую оценку:
- качества клиентского сервиса;
- работы персонала: вежливости, скорости реагирования, работы с возражениями и так далее;
- соответствия работы сотрудников внутренним стандартам и корпоративной этике.
Тайный покупатель — это выгодная инвестиция в успех бизнеса. Можно всегда получать эффективную обратную связь о качестве услуг.
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Почему Upservice.uz:
- Качество для компании на первом месте.
- Upservice отличается тем, что оказывает только одну услугу — «Тайный покупатель» — и работает по всем регионам Узбекистана.
- У Upservice.uz большое количество партнеров и опыт работы почти во всех сферах бизнеса.
- За все это время проведено более 10 тысяч исследований почти во всех сферах потребительского рынка.
Персонал всегда в тонусе
Персонал начинает видеть в каждом клиенте потенциального тайного покупателя и старается оказывать хороший сервис всем во избежание наказания или провала прохождения тайного покупателя.
«Тайный покупатель» — важный инструмент контроля для руководителя каждой компании, который заботится о клиентах, сотрудниках, бизнесе и улучшает сервисное обслуживание. Данный метод маркетингового исследования практически сразу позволит определить, насколько команда ответственно подходит к своей работе. Истинный успех является результатом правильной оценки.
«Мы рассеем сомнения в ваших сотрудниках или убедим вас в верности ваших сомнений».
Телефон: (+998) 94−663−55−99.
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