Судьба компании формируется именно в момент принятия решения. Действительно ли многие знают, что делать для успешного развития бизнеса? Успешность компании зависит от правильно принятых решений руководителя, так как любая организация — это удлиненная тень одного человека.

Чтобы преуспеть, нужно сосредоточиться на долгосрочной цели. Иначе это может повлечь крупные финансовые потери. Ведь именно решения, а не обстоятельства определяют судьбу компании.

Компания Upservice.uz оценит качество работы сотрудников и определит их уровень профессионализма. Воспользовавшись услугой «Тайный покупатель», можно выявить существующие недостатки в работе персонала и начать оказывать качественный сервис своим клиентам.

Нужно честно ответить на следующие вопросы:

низкие продажи?

плохой сервис и соответствующая репутация?

много недовольных клиентов?

компания теряет позиции по сравнению с конкурентами?

нет уверенности, что сотрудники работают эффективно?

есть сомнения в лояльности и честности сотрудников?

есть переживания за будущее компании?

«Тайный покупатель» — востребованный и эффективный инструмент оценки качества. Коммерческие компании и госучреждения активно используют тайного покупателя, чтобы проверить уровень подготовки своего персонала, а также оценить качество товаров и услуг. Тайного покупателя активно использовали еще в Древнем Риме для поддержания установленного законом порядка — ловли взяточников и торговцев запрещенными товарами.

Суть работы компании заключается в том, что под видом обычного клиента тайный покупатель отправляется на проверяемый объект. По итогу визита выявляются как недостатки, упущения, непрофессионализм со стороны персонала, так и хорошая работа и профессионализм определенных сотрудников.

Соответственно можно получить независимую оценку:

качества клиентского сервиса;

работы персонала: вежливости, скорости реагирования, работы с возражениями и так далее;

соответствия работы сотрудников внутренним стандартам и корпоративной этике.

Тайный покупатель — это выгодная инвестиция в успех бизнеса. Можно всегда получать эффективную обратную связь о качестве услуг.

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Почему Upservice.uz:

Качество для компании на первом месте. Upservice отличается тем, что оказывает только одну услугу — «Тайный покупатель» — и работает по всем регионам Узбекистана. У Upservice.uz большое количество партнеров и опыт работы почти во всех сферах бизнеса. За все это время проведено более 10 тысяч исследований почти во всех сферах потребительского рынка.

Персонал всегда в тонусе

Персонал начинает видеть в каждом клиенте потенциального тайного покупателя и старается оказывать хороший сервис всем во избежание наказания или провала прохождения тайного покупателя.

«Тайный покупатель» — важный инструмент контроля для руководителя каждой компании, который заботится о клиентах, сотрудниках, бизнесе и улучшает сервисное обслуживание. Данный метод маркетингового исследования практически сразу позволит определить, насколько команда ответственно подходит к своей работе. Истинный успех является результатом правильной оценки.

«Мы рассеем сомнения в ваших сотрудниках или убедим вас в верности ваших сомнений».

Телефон: (+998) 94−663−55−99.

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