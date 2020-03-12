Государственная инспекция труда Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в марте провела мониторинг 3993 случаев на основании поступивших обращений сотрудников организаций и учреждений.

Как сообщила пресс-служба Минтруда, в 2450 случаях было выявлено нарушение закона: в 1716 случаях сотрудники работали сверхурочно, в 734 — в выходные дни.

По результатам мониторинга 5261 организация получила письменное предупреждение, 465 — письменное предписание, 49 — оштрафованы.

Обратиться по поводу нарушения трудовых прав можно на сайте Госинспекции dmi.mehnat.uz, по номеру телефона горячей линии 1176 и через Telegram-бот @mehnathuquqbot.