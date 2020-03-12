ООО Roodell — официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане — поздравляет жителей Узбекистана с наступающим праздником Навруз. В преддверии праздника компания анонсирует возможность получить выгоду до 15 млн сумов при покупке автомобилей LADA у официальных дилеров по всему Узбекистану.

Акция продлится до 31 марта.

Получить дополнительную информацию можно в любом официальном дилерском центре LADA на территории Узбекистана.

Посмотреть список дилерских центров, их адреса и контакты можно по ссылке.

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