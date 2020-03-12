Правительство Индии 11 марта приняло решение приостановить выдачу всех видов виз иностранным гражданам с 13 марта по 15 апреля, а также действие выданных ранее виз. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве Индии в Ташкенте.

Ограничение на распространяется на дипломатические, официальные визы, визы ООН и международных организаций, а также рабочие визы и визы по проектам.

Граждане Узбекистана, которым необходимо посетить Индию по веским причинам, могут обратиться в посольство этой страны в Ташкенте.

В посольстве предупредили, что все прибывающие в Индию могут быть помещены под карантин на срок не менее 14 дней.

Все прибывающие в страну, включая граждан Индии, из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании и Германии (или посетившие эти страны после 15 февраля) обязательно подвергаются карантину на срок не менее 14 дней.