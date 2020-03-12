Что будет, если коллектив компании решит взяться за сложное, практически невыполнимое дело, а руководство не просто окажет содействие, но и само примет участие в достижении успеха? Скорее всего, задача будет выполнена. Потому что там, где есть общие цели и ценности, всегда будут взаимопомощь, поддержка и желание каждого выложиться по максимуму.

Все это продемонстрировала бизнес-игра, организованная HR-департаментом группы компаний HM Partners. Возводя мост, участники не просто осознали, но и прочувствовали, как важно в выполнении любого дела помогать и поддерживать друг друга, выстраивать успешную коммуникацию и объединять личную мотивацию с целями компании.





«Корпоративные мероприятия — презентации, семинары, тренинги и другие мы проводим регулярно. Они помогают укрепить корпоративный дух и культуру компании в целом, сближают сотрудников. Но в этот раз мы решили использовать новый формат, который позволил задействовать всех по максимуму и дал возможность каждому почувствовать сопричастность к общему делу», — говорит HR-директор HM Partners Гавхар Сафаева.

В игре участвовали сотрудники всех компаний-партнеров, которым необходимо было выстроить надежный мост, объединяющий предпринимателей Узбекистана и всего мира.

«Это способствовало сплочению компаний холдинга. Топ-менеджеры смогли почувствовать себя в роли рядовых сотрудников. Мы все были большой дружной командой», — комментирует Дильшод Джураев, руководитель направления CLG.

Главными опорами в строительстве моста, его основными составляющими стали ценности HM Partners — честность и ответственность, вовлеченность и работа на результат, повышение качества жизни, постоянный рост и развитие. И для HM Partners — это не просто слова, а конкретные цели и результаты, социальные программы, которые придумывались для сотрудников, поддержка тех, кто в этом особенно нуждается.

«Ценности воплощают ориентиры компании, куда двигаться и расти, на что опираться при решении какой-то задачи в команде, и в целом, ожидания компании от сотрудника. Так, развитие сотрудников — это важнейшая составляющая менеджмента персонала. Ежегодно HM Partners организует тренинги в сфере маркетинга и рекламы, по повышению управленческих навыков для руководителей, по продажам для менеджеров и другие. Благодаря этому сотрудники могут расти и достигать новых профессиональных высот, — отмечает Дильбар Баходирова, руководитель филиала Ground Zero Kitob Olami.





Важно, чтобы весь коллектив был вовлечен в процесс работы и нацелен на результат. Для этого вот уже более пяти лет назад в компании была внедрена система оценки деятельности сотрудников KPI (Key Performance Indicators). Система позволяет рассмотреть эффективность работы каждого сотрудника им самим и его руководителем. Также производится оценка компетенций персонала, задача которой определить имеющиеся у компании человеческие ресурсы и использовать их наиболее продуктивно, а также выявить скрытые таланты сотрудников.

«Знание миссии и ценностей компании позволяет сотрудникам понять, совпадают ли их личные интересы и цели в жизни с тем, что делает компания. Нужно разделять их с командой и чувствовать себя комфортно при взаимодействии внутри организации, с внешними партнерами и клиентами. Важно, чтобы миссия и ценности помогали персоналу расти и развиваться. Так, например, в нашей компании существует программа внутреннего предпринимательства. Если у кого-то из сотрудников есть бизнес-идея, он может подготовить бизнес-проект и выступить с ним перед советом директоров. В случае одобрения рождаются новые совместные проекты, — говорит Дониер Алимов, главный исполнительный директор (CEO) HM Partners.

«Миссия — это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его основную цель. Она устанавливает, почему организация существует на настоящий момент. Каждый сотрудник организации должен уметь сформулировать это предназначение. Бизнес — это всегда про эффективность. А чтобы быть эффективным в рыночных условиях, необходимо обладать конкурентным преимуществом. И здесь на помощь нам приходят корпоративные ценности, которые, как ДНК компании, должны помогать отличать ваш бизнес от конкурентов, — говорит Оксана Новоженина, идейный вдохновитель, тренер-игротехник и фасилитатор игры.





Корпоративные ценности выполняют в компании ту же задачу, что и мораль в обществе: позволяют ей существовать и развиваться. Служат руководством для принятия решений и помогают сотрудникам нести за них ответственность, влияя на все аспекты бизнеса: от стратегий продаж и маркетинга до обслуживания клиентов и бренда работодателя.

Так как в качестве миссии HM Partners принимает на себя обязательство служить мостом, объединяющим интересы предпринимателей Узбекистана и других стран мира, зародилась идея тимбилдинга для сотрудников компании. Компания построила тот самый мост, который надежно связывает интересы местных бизнесменов с коллегами из других стран. Эта командная стройка прошла в динамичной и веселой обстановке, но в тоже время каждый сотрудник смог ощутить важность собственного вклада в общее дело. А если цели у команды едины, то и любая, даже наиболее сложная задача будет решаема.

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Сайт: humopartners.uz

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