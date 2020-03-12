Акселератор-лаборатория Программы развития ООН в Узбекистане 11 марта запустила краудфандинговую кампанию по озеленению дна Аральского моря. Инициатива призвана смягчить последствия экологической катастрофы в регионе и улучшить жизнь местного населения.

Первоначальная цель акции «Зеленое Аральское море» — высадить на сухом дне площадью 100 га лес из 100 тысяч саженцев саксаула, сообщили «Газете.uz» в представительстве ПРООН.

Особенность инициативы в том, что она основана на сборе средств желающих граждан, компаний и организаций. Поддержать инициативу можно, посетив ее вебсайт, где имеется возможность перечислить деньги. Кампания поддержана рядом государственных органов Узбекистана и привлекла несколько крупных спонсоров.

Инициатива является частью масштабной программы по решению проблем в регионе Аральского моря. Она подробно изложена в Концепции трансформации региона Аральского моря в зону экологических инноваций и технологий, которая реализуется правительством в партнерстве с ПРООН.