Правительство Узбекистана и Европейский Союз подписали соглашение о финансировании в размере 40 млн евро для бюджетной поддержки и дополнительного содействия сельскохозяйственному сектору Узбекистана.

«Предлагаемые действия предусматривают оказание поддержки правительству Узбекистана с целью содействия в реализации новой Государственной стратегии развития агропродовольственного сектора на 2020−2030 годы, направленной на усиление государственных услуг для оказания помощи фермерским хозяйствам и агропредприятия», — говорится в сообщении на сайте ЕС.

Глава представительства ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс отметил, что эта бюджетная поддержка поможет Министерству сельского хозяйства и правительству страны ускорить реформы и модернизировать сектор.

«Сельское хозяйство является критически важным сектором для экономического и социального развития страны. Эти средства помогут правительству создать современные государственные службы и стать ведущим производителем и экспортером ценных сельскохозяйственных продуктов в Центральной Азии», — сказал он.

Стратегия развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы была принята в октябре прошлого года. Ее цель — создать благоприятный агробизнес-климат и цепочку добавленной стоимости, снизить роль государства в отрасли, расширить применение научных достижений и цифровых технологий.