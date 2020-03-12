Генеральная прокуратура Узбекистана и Следственный комитет России в четверг подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2020−2021 годы.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, документы подписаны по итогам встречи генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева и председателя СК РФ Александра Бастрыкина 12 марта в Ташкенте.

Реализация подписанных документов придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия за счет обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере, говорится в сообщении ведомства.

Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по развитию двустороннего взаимодействия, добавили в Генпрокуратуре.