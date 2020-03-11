Министерство юстиции 9 марта зарегистрировало филиал международной некоммерческой организации «Корпуса милосердия» (Mercy Corps, США) в Узбекистане, сообщила пресс-служба ведомства.

Основными целями НКО в стране заявлены укрепление связей между частными, государственными и общественными организациями для улучшения условий жизни сельских и городских семей, а также повышение качества образовательных услуг.

Филиал намерен реализовать в 2020—2025 годы проект по поддержке сбалансированного питания и развитию инфраструктуры в 410 дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельских районах в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.

Планируется, что в этих ДОО будут проведены ремонтно-строительные работы и улучшены условия водоснабжения и санитарии. Проект финансируется Министерством сельского хозяйства США.

Филиал «Корпуса милосердия» прекратил работу в Узбекистане более 10 лет назад.