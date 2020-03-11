Военный суд Узбекистана приговорил бывшего корреспондента газеты Министерства обороны «Ватанпарвар» («Патриот») Владимира Калошина к 12 годам колонии общего режима. Об этом «Газете.uz» сообщила дочь журналиста Анастасия Епишева, которая проживает в России. Официальные комментарии редакции получить не удалось.

По словам Анастасии Епишевой, судебный процесс проходил в закрытом режиме с 7 февраля. Владимир Калошин виновным себя в предъявленном обвинении не считает. Его защищали адвокаты Аллан Пашковский и Мурад Сабиров.

На последнем заседании 4 марта суд признал Владимира Калошина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса (измена государству, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Узбекистана в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет).

Анастасия Епишева, основываясь на словах адвоката, считает, что судебный процесс проходил с процессуальными нарушениями. Судья назначал заседания очень часто, не учитывая возможность сторон готовиться к заседаниям, сказала она.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов о смене меры пресечения (заключение под стражу), срок которой по определению Ташкентского военного суда от 21 сентября 2019 года истек 1 декабря 2019 года, сообщила дочь.

Всего защите было отказано в удовлетворении более 10 ходатайств, в том числе в части отвода судьи, истребования и исследования вещественных доказательств, приглашения свидетелей защиты и проведения экспертиз.

Допрошенные свидетели, указанные таковыми органом предварительного следствия, не дали прямых или косвенных показаний, подтверждающих обвинение, рассказала Анастасия Епишева.

Родные Владимира Калошина также заявили, что в его отношении с момента задержания 2 июля 2019 года применялось психологическое давление в виде разных угроз в адрес родных и близких.

Адвокат Аллан Пашковский 28 февраля подал жалобу о пытках и угрозах в отношении подзащитного на имя генерального прокурора. Сам Владимир Калошин в письменной форме заявил об этом суду и просил учесть это при вынесении приговора, а также информировать генерального прокурора и принять все необходимые законные меры.

Владимир Калошин окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени Ленина (ТВОКУ), после которого в звании лейтенанта был распределен в Туркестанский военный округ (ТуркВО) в Термезе. После службы в Забайкальском военном округе (ЗабВО) и Южной группе советских войск (Венгрия) во время распада СССР вернулся в ЗабВО. Там он занимался культурно-просветительской работой и писал статьи в военные газеты.

После перевода в Узбекистан в 1992 году его направили в газету ТуркВО «Фрунзевец», которую после объявления независимости страны преобразовали в газету Министерства обороны «Ватанпарвар». С июля 1992 года он работал начальником отдела воинской службы и воспитательной работы редакции «Ватанпарвар». Указом президента от 28 августа 2000 года был награжден медалью «Шухрат». В 2002 году получил поощрительную премию Минобороны и организации «Ватанпарвар» за книгу «Нашей истории строки», посвященную 10-й годовщине Вооруженных сил Узбекистана, рассказала дочь журналиста.

7 ноября 2005 года был уволен с действительной военной службы в резерв, став пенсионером Минобороны. С сентября 2006 года по январь 2007 года занимал должность заведующего отделом партийной жизни газеты НДПУ «Голос Узбекистана». С 2 апреля 2007 года до задержания 2 июля 2019 года работал обозревателем газеты «Ватанпарвар».

Анастасия Епишева заявила, что Владимир Калошин после увольнения в запас перестал носить военную форму и не имел доступа к секретным данным, хоть и продолжал работать обозревателем газеты. По ее словам, он является инвалидом второй группы и страдает бронхиальной астмой.

В начале января Военный суд приговорил экс-дипломата Кадыра Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене.