Каждый ребенок своего рода изобретатель и гений, поэтому важно развивать его способности с раннего возраста. Invento International School — инновационный проект в сфере дошкольного образования, благодаря которому у сотен детей появится возможность получить знания мирового уровня по швейцарской международной программе в деловом центре Tashkent City. Академический директор и координатор по программе международного бакалавриата для учащихся младших классов Каролин Фогель (Австралия) рассказала о детском садике нового поколения.





О проекте Invento International School

В Invento International School внедрена швейцарская образовательная программа для детей от двух до семи лет. Ее отличительной особенностью является раскрытие творческих способностей и индивидуальных навыков каждого ребенка. Также дети получают академические навыки на двух языках.

В процессе обучения будут применены игровые технологии, благодаря которым дети одинаково хорошо овладеют как гуманитарными, так и техническими знаниями. Академическим партнером по внедрению швейцарской программы выступают эксперты из Kazan International School.





Специальная образовательная инфраструктура

В детском саду применяется комбинированная программа обучения, которая вобрала в себя все преимущества национальных и международных дошкольных образовательных стандартов. В Invento International School ставится цель не просто подготовить детей к школе, а развить их академические, социальные, художественные и спортивные навыки, воспитать личность, способную полноценно мыслить, фантазировать, творить и развиваться в социуме.

Для этого в детском саду предусмотрено 16 интерактивных классов с современными программными и техническими продуктами от ведущих компаний мира. В Invento International School имеется Art Room (комната творчества), KIDZANIA (мини-копия реального города, где дети могут попробовать себя в различных профессиях), комната ПДД с LEGO-стеной.





По всей площади детского сада установлена профессиональная аудиосистема BOSE. Она в течение дня воспроизводит белый шум, способствующий умственному развитию и ментальному здоровью малышей. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности детей — за это отвечает южнокорейская система SOLT.

Иностранные педагоги с богатым опытом работы

Педагогический состав Invento International School — это профессионалы с богатым опытом работы в ведущих частных детских садах по всему миру. Специалисты уверены, что от сильного педагога зависит то, каким будет ребенок в будущем.





Именно поэтому в детском садике проводился тщательный отбор преподавателей, которые будут не только учить, но еще и заниматься укреплением здоровья и иммунитета детей. Для этого функционирует соляная комната, крытый бассейн и два спортивных зала.

Более того, в сотрудничестве с ведущими поставщиками продуктов и диетологами республики для детей составляется специальное меню.

Invento International School — это не просто детский садик, а нечто большее.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

Сайт: invento.uz

Telegram: t.me/Inventouz

Instagram: @Inventouz

Facebook: fb.com/Inventouz

На правах рекламы.