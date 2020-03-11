Нигина Хайруллаевна Рахимова избрана новым директором Республиканского центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», сообщили «Газете.uz» в центре. Ранее она работала заместителем директора центра по науке.

Организационный вопрос рассматривался на собрании учредителей центра 6 марта. На новой должности Нигина Рахимова сменила академика Академии наук УзбекистанаРано Убайдуллаеву,руководившую центром с 1998 года и ставшую советником директора «Ижтимоий фикр».

Центр «Ижтимоий фикр», созданный указом президента в 1997 году, проводит опросы и мониторинг общественного мнения, а также комплексные социологические, маркетинговые и другие исследования. Результаты исследований в том числе используются правительством в принятии решений.

Деятельность центра финансируется за счет средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.