Компания Huawei представила свое решение RuralStar Pro. Данное решение объединяет функции базовой полосы, радиочастоты (RF) и беспроводного транзитного соединения в одной базовой станции, что значительно снижает затраты на развертывание сайта. RuralStar Pro позволяет предоставлять голосовые и мобильные широкополосные услуги удаленным деревням и поселкам с населением менее 500 человек.

Согласно отчету GSMA, почти 750 млн человек во всем мире по-прежнему остаются вне зоны покрытия мобильной сети, а 3,5 млрд человек не имеют доступа в интернет. Большинство из этих людей живут в отдаленных районах с ограниченным доступом к сетям и электричеству и там, где создание инфраструктуры довольно затратно. Традиционным решениям требуется 8−10 лет, чтобы окупить свои расходы, поэтому операторы связи не спешат развертывать сети в отдаленных районах.

Для сокращения цифрового разрыва компания Huawei представила решение RuralStar Pro, которое является еще одним примером приверженности компании технологическим прорывам. Благодаря использованию микросхем с высокой степенью интеграции это решение «все в одном» объединяет функции основной полосы частот, радиочастотной и беспроводной транзитных соединений в одну, уменьшая зависимость площадки от инфраструктуры. Для функционирования RuralStar Pro требуются всего две солнечные батареи для питания всего объекта, что значительно снижает энергопотребление и вес базовой станции почти до 550 кг. За счет этого сокращаются инженерные работы, обеспечивая ускоренный и упрощенный запуск сайта.

Данные характеристики позволяют упростить сетевое оборудование и снизить затраты на инфраструктуру, что также значительно снижают стоимость RuralStar Pro. Период окупаемости инвестиций (ROI) для операторов сокращается до трех-пяти лет, обеспечивая при этом услугами мобильной широкополосной связи сельские районы с населением менее 500 человек. RuralStar Pro — это еще один шаг к улучшению жизни людей в отдаленных районах, открывающий доступ к дистанционному образованию, телемедицине, управлению финансами и другим цифровым социальным услугам.

Из-за низкой рентабельности инвестиций на рынке сельских сетей операторы и поставщики оборудования осторожны со своими инвестициями. Потому Huawei стремится преодолеть цифровой разрыв и содействовать цифровой инклюзивности, не прекращая вкладывать в исследования и разработки технологических инноваций для создания доступных технологий.

Компания Huawei стремится обеспечить цифровыми услугами каждого человека, дом и организацию для создания взаимосвязанного интеллектуального мира. Решение RuralStar для сельской сети было представлено в 2017 году. Его технологические характеристики снижают затраты на развертывание сети более чем на 50%. RuralStar позволяет операторам получать прибыль от сельских сетей, которые обслуживают отдаленные районы с населением более тысячи человек.

На Всемирном мобильном конгрессе 2019 Huawei представила RuralStar Lite с четырьмя солнечными батареями, что значительно снижает энергопотребление. Это решение позволяет устанавливать все оборудование на опоре, устраняя необходимость в строительстве заборов или установки шкафов. Сочетание этих преимуществ значительно снижает затраты на развертывание сайта. В деревнях с населением от 500 до 1000 человек RuralStar Lite сокращает период окупаемости инвестиций операторов до трех-пяти лет.

Три решения для удаленных местностей от Huawei — RuralStar, RuralStar Lite и RuralStar Pro — гарантируют выгодное развертывание сетей по трем сценариям. С момента запуска RuralStar в 2017 году данные технологии были применены в более чем 50 странах, предоставляя услуги 40 млн человек по всему миру. Одной из таких стран является и Узбекистан — в 2018 году совместно с местным оператором связи Mobiuz (в то время UMS) компания Huawei развернула решение RuralStar в Сурхандарьинской области.

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